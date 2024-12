Infirmier libéral : faut-il obligatoirement avoir un comptable pour gérer sa comptabilité ?

En France, les infirmiers libéraux sont soumis à des obligations comptables et déclaratives. Pour gérer leur comptabilité, beaucoup font appel à un comptable sans même se douter que d’autres solutions plus économiques et tout aussi efficaces existent. Dans cet article, nous vous expliquons tout sur la comptabilité des infirmiers libéraux !

Le comptable est-il obligatoire pour un infirmier en libéral ?

La loi n’impose pas aux infirmiers libéraux de se tourner vers un expert-comptable ou vers un comptable pour gérer leur comptabilité. En effet, quel que soit leur statut juridique, ils ont la possibilité de gérer eux-mêmes leurs comptes ou solliciter une assistance externe, selon leurs préférences.

Bien que non obligatoire, le recours à un expert-comptable peut s’avérer avantageux. Étant donné qu’il s’agit d’un professionnel expérimenté, il garantit la conformité de votre entreprise envers les exigences comptables et fiscales de l’administration. L’expert-comptable assure également une gestion conforme et rigoureuse des comptes et vous apporte des conseils précieux sur la gestion financière de votre activité.

Cependant, l’expertise dont il fait preuve s’accompagne aussi de coûts relativement élevés. Pour des infirmiers libéraux dont les revenus sont encore faibles, les honoraires pratiqués par ce professionnel peuvent représenter une charge financière conséquente.

Pour remédier à ces coûts, nombreux sont ceux qui optent pour un logiciel de comptabilité comme Indy .

Quelles sont les alternatives au comptable ?

Face aux honoraires des experts-comptables, des solutions digitales plus économiques ont vu le jour : les logiciels de comptabilité en ligne comme Indy.

Ces logiciels permettent aux infirmiers libéraux de gérer leur comptabilité n’importe où et à n’importe quel moment. Ils n’ont plus besoin de prendre des rendez-vous réguliers avec leur comptable, ils peuvent désormais consulter leurs documents comptables et fiscaux dès qu’ils le souhaitent et les modifier si besoin.

Grâce à l’intelligence artificielle dont ils sont dotés, les logiciels comptables automatisent et simplifient les tâches des infirmiers libéraux. En effet, ils proposent une large gamme de fonctionnalités comme :

Le suivi et la maîtrise des charges ;

; La gestion des justificatifs ;

; La gestion des devis et factures ;

et ; La génération des documents comptables et déclarations fiscales ;

et ; Un dispositif d’ alertes à l’approche des échéances ;

à l’approche des échéances ; Un service client avec des spécialistes formés sur vos problématiques ;

avec des spécialistes formés sur vos problématiques ; Et plus encore !

Accessibles et performants, les logiciels de comptabilité se distinguent avec des prix réduits, 2 à 5 fois moins chers que ceux des experts-comptables.

Les obligations comptables d’un infirmier en libéral

Enfin, les obligations comptables et fiscales des infirmiers libéraux sont plus complexes en société qu’au régime micro-BNC.

Au régime micro-BNC, les infirmiers libéraux disposent d’une gestion comptable et fiscale particulièrement simplifiée. Les obligations se limitent à quelques formalités :

La tenue du livre des recettes ;

; La déclaration du chiffre d’affaires (CA) auprès de l’URSSAF ;

(CA) auprès de l’URSSAF ; Le dépôt de la déclaration 2042-C-PRO.

Pour les infirmiers libéraux au régime de la déclaration contrôlée, la gestion comptable est plus complexe. Elle inclut notamment :

La tenue d’une comptabilité de trésorerie ;

; L’établissement d’un livre-journal ;

; La tenue d’un registre des immobilisations et des amortissements ;

; Le dépôt de la déclaration 2042-C-PRO et de la liasse fiscale 2035.

Enfin, en société, c’est là où les obligations comptables et fiscales sont conséquentes. Elles se rapportent principalement à :